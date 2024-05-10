ميشوستين رئيسا للحكومة.. اقتصاد روسيا يتحدى عقوبات الغرب

مرة أخرى يجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثقته في رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين ويرفع اسمه لتصويت مجلس الدوما،

بعد نجاح الرجل في قيادة فريق حكومي أفلح في ترويض أطول قائمة عقوبات في التاريخ، وتجاوز تحديات استثنائية كان أبرزها إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال البحث عن شراكات جديدة في مجال الطاقة وتنشيط قطاعات جديدة وتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الصديقة والبحث عن آفاق أخرى للشراكة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. من جانبه تعهد ميشوستين أما مجلس الدوما ببذل الحكومة الجديدة قصارى جهدها لتنفيذ أهداف التنمية التي أعلن عنها الرئيس بوتين، في سياق يشهد مضي الاقتصاد الروسي في تعزيز مكانته على الساحة الدولية بعد دخوله ضمن الاقتصادات الخمسة الأسرع نموا في مجموعة العشرين فما هي دلالات إعادة تنصيب ميشوستين على رأس الحكومة الروسية؟ وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه فريقه خلال المرحلة القادمة؟

Your browser does not support audio tag.