بصواريخ كينجال.. الجيش الروسي يدك مواقع طاقة أوكرانية

أعلنت الدفاع الروسية توجيه خمسٍ وثلاثين ضربةً، خلال أسبوع، لمواقع الطاقة ومنشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية، بأسلحةٍ دقيقةٍ بعيدةِ المدى، بما فيها صواريخ كينجال فرط الصوتية

وفي السياق أقرَّ قائد القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بأن وضع قواته في ساحة القتال يتدهور، وعبر عن تطلع بلاده لمزيد من الدعم العسكري من مجموعة رامشتاين التي تضم خمسين دولة بقيادة الولايات المتحدة..

بيد أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قال في مقابلة صحفية إن الولايات المتحدة لم يعد لديها أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" متاحة يمكن تسليمها إلى أوكرانيا.. حيث تتوقع أوساط أوروبية أن تكون حزمة المساعدة الأمريكية الأخيرة التي يتم تسليمها الى أوكرانيا.. وفي موسكو نظمت روسيا معرضا في حديقة النصر يضم العشرات من الآليات العسكرية الغربية التي تم اغتنامها في ساحة المعركة..

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