"البايس": إسبانيا تعد حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا تشمل دبابات "ليوبارد 2" ألمانية

أفادت صحيفة "البايس" بأن وزارة الدفاع الإسبانية تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتسليمها حتى 30 يونيو القادم، ستشمل دبابات "ليوبارد 2" ألمانية.

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وكتبت الصحيفة: "بحلول 30 يونيو القادم ستكمل وزارة الدفاع (الإسبانية) إعداد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية التي ستضم ذخيرة مدفعية من العيار الكبير ورشاشات خفيفة وثقيلة... وكذلك أول 10 دبابات قتالية من أصل 19 دبابة من طراز "ليوبارد 2 أ 4" التي يتم إصلاحها حاليا".

وأضافت أن الحزمة الجديدة من المساعدة ستشمل أيضا مركبات مشاة قتالية وأسلحة مضادة للدبابات ومدافع هاوتزر.

ووفقا لمعلوماتها فستزود الشركات الإسبانية أوكرانيا أيضا بأنظمة المراقبة الجوية ووحدات أسلحة عن بعد للحماية ضد المسيرات.

وفي وقت سابق نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيقوم بزيارة إلى إسبانيا في الأيام القريبة القادمة للتوقيع على اتفاقية ثنائية حول الضمانات الأمنية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشس.

من جهته قالت وكالة EFE الإخبارية، نقلا عن وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، إن أوكرانيا قد تلقت من حلفائها صواريخ لأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي