صحيفة: صواريخ "باتريوت" التي قدمتها إسبانيا لأوكرانيا وصلت إلى بولندا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول إسباني رفيع بأن شحنة صواريخ لأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، التي قدمتها إسبانيا لأوكرانيا، قد وصلت إلى بولندا.

وأشار المسؤول إلى أن شحنة الصواريخ وصلت إلى بولندا يوم الثلاثاء الماضي، وستنقل إلى الجبهة الأوكرانية قريبا.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "إل بايس" الإسبانية عن مصادر حكومية بأن إسبانيا وافقت على توريد صواريخ "باتريوت" لأوكرانيا تحت ضغط من قبل الناتو والاتحاد الأوروبي.

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وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا خلال اجتماع للدول الداعمة لكييف بـ "صيغة رامشتاين".

ولم تذكر الحكومة الإسبانية ما إذا كانت تعتزم تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" الصاروخية.

ومن المعروف أن إسبانيا تمتلك 4 بطاريات من أنظمة "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوي.

وطلبت أوكرانيا من الدول الغربية أكثر من مرة تقديم وسائل للدفاع الجوي بالذات.

المصدر: نوفوستي