اسبانيا تعلن إرسال صواريخ باتريوت إلى كييف ومركبات مدرعة ودبابات "ليوبارد"

أكدت وزارة الدفاع الإسبانية، يوم الجمعة، أنها أرسلت إلى كييف صواريخ باتريوت، كما أعلنت تسليمها مركبات مدرعة ودبابات "ليوبارد".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، خلال اجتماع مجموعة الاتصال بصيغة رامشتاين، إرسال أنظمة صواريخ باتريوت، ويفترض أن تصل "في غضون أربعة أيام".

وقالت الوزارة إن الوزيرة ركزت خلال الاجتماع بشكل خاص على مساهمة إسبانيا في الدفاع الجوي، معلنة تسليم مجموعة من صواريخ باتريوت الاعتراضية البعيدة المدى المضادة للطائرات، والتي ستصل إلى القاعدة اللوجستية في غضون أربعة أيام.

وأشار البيان إلى أن إسبانيا تخطط خلال الشهرين المقبلين لإرسال مدافع رشاشة خفيفة وثقيلة ومركبات لوجستية وناقلات جند مدرعة و"أسلحة مضادة للدبابات ومدافع هاوتزر ميدانية".

وبحسب الوزارة، قالت وزيرة الدفاع إن الاستعداد لإرسال عدد من الدبابات القتالية الجديدة من طراز "ليوبارد" لنقلها إلى أوكرانيا "يسير وفقا للخطة" وستكون الوحدات الأولى جاهزة بحلول نهاية يونيو.

وذكرت روبليس أيضا أنه سيتم تسليم ذخيرة من عيار 155 و120 ملم في الأشهر القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بايس" نقلا عن مصادر حكومية أن إسبانيا وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت تحت ضغط من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وتمتلك إسبانيا 4 بطاريات "باتريوت"، واحدة منها منصوبة في تركيا كجزء من مهمة الناتو لحماية المجال الجوي التركي من الصواريخ التي يحتمل إطلاقها من سوريا.

المصدر: نوفوستي