زيلينسكي يطلب عددا أكبر من أنظمة "باتريوت" من الدول الغربية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى 7 أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت على الأقل، بينما تحدث قبل شهر أن كييف في حاجة إلى 5 أنظمة فقط.

وأضاف زيلينسكي في كلمة نشرها على قناته في "تلغرام، إن "من المهم أن تساعد كل مبادرة من أصدقاء أوكرانيا، على وجه الخصوص، في البحث عن صواريخ باتريوت وتسليمها، بحيث تبدأ العمل في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وأوكرانيا في حاجة إلى 7 أنظمة".

وفي نهاية شهر مارس الماضي، صرح زيلينسكي بأن كييف في حاجة إلى ما بين 5 و7 أنظمة باتريوت للدفاع الجوي.

وفي وقت سابق صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان بأن واشنطن ليس لديها حتى الآن أنظمة دفاع جوي متاحة من طراز "باتريوت" يمكن نقلها إلى أوكرانيا.

وفي نفس السياق قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الجمعة، إن الدول الغربية سوف تحاول تزويد كييف بأنظمة صواريخ باتريوت إضافية مضادة للطائرات، واستدرك أن هذا الأمر ليس أكيدا، كما أنه ليس حلا سحريا.

المصدر: نوفوستي