استهداف أمريكي لفصائل عراقية تدعمها إيران.. تمدد رقعة الصراع

أعلنت كتائب حزب الله العراق مقتل قياديين لها في قصف بمسيرة أمريكية استهدف سيارتهما شرقي العاصمة بغداد..

من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قتلت المسؤول المباشر عن التخطيط والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة حسب زعمها، وأن الضربة جاءت ردا على الهجمات التي استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرق الأردن...

وجاء الإغتيال بعد نحو شهر من هجوم مماثل نفذته القوات الأمريكية بمسيرة على سيارة في بغداد قتلت خلاله أحد قادة الحشد الشعبي يسمى طالب السعيدي في مطلع يناير الماضي..

وفي تعليقها على عملية الاغتيال قالت القوات المسلحة العراقية إن القوات الأمريكية تكرر وبشكل غير مسؤول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي بين البلدين.. فما هي خيارات العراق لضبط الأمن وكبح جماح النشاطات العسكرية الأجنبية غير الشرعية في البلاد؟

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