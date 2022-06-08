العاهل الأردني عبدالله: "عليهم"! .. مواقع التواصل تضربا أخماسا بأسداس لتفسير المعنى (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وهو يرفع الروح المعنوية للمتقاعدين العسكريين، عبر قوله "عليهم".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع بشكل كبير، فيما ذهب بعضهم لتفسيره بأنه توجه بكلمة "عليهم" إلى "مقاتلين تابعين لإيران و"حزب الله" اللبناني متواجدين في سوريا بمقربة من الحدود"، بينما اعتبرها البعض كلمة "تبعث كل الحب والحنان والأمن والأمان والطمأنينة".

كما قال أحد الحسابات معلقا: "ايحاء سلس..الأمن الحدودي الأردني هو الأولوية.. القيادة لن تسمح بأن تكون الجغرافيا الأردنية ورقة في يد أي أجندة في الاقليم.. تماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب ووعيه هو الدرع الواقي للأردن.. استهداف الميليشيات الإيرانية للأردن هو تهديد وخطر وجودي لاستقرار وأمن المنطقة برمتها".

جلالة الملك #عبدالله_الثاني_ابن_الحسين:



عليهم💪🏼✌️🇸🇦🇯🇴



في إشارة إلى الميليشات التابعة للنظام الطائفي في إيران وتنظيم #حزب_الله الإرهابي المتواجدين في عمق الأراضي السورية بمقربة من الحدود.



ربي يحفظكم ويحميكم جلالة سيدنا @KingAbdullahII ومملكتكم الغالية🙏🏼

pic.twitter.com/RVwtm0B9s9 — عماد المديفر 🇸🇦 (@EmadAlmudaifer) June 7, 2022

#عليهم ومباشرة من القائد @KingAbdullahII لها وقع غير⚡️💪🏼 تبعث كل الحب والحنان والأمن والامان والطمأنينة للي بيأمن بواحد احد بأنه دائماً لازم نسعى ونعمل بما يرضي ربنا. نعم سيدي معك #عليهم دائماً

حماك الله واطال بعمرك ويقدرك بما فيه فائدة لوطننا وامتنا وللانسانية #سكاكر#الأردنpic.twitter.com/U7NbLNqaBd — Noor Bint Ali نور بنت علي (@NoorHKJ) June 7, 2022

ايحاء سلس😍 الأمن الحدودي الأردني هو الاولوية. القيادة لن تسمح بأن تكون الجغرافيا الأردنية ورقة في يد اي أجندة في الاقليم.تماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب و وعيه هو الدرع الواقي للاردن🇯🇴

استهداف الميليشيات الايرانية للاردن هو تهديد وخطر وجودي لاستقرار وامن المنطقة برمتها. https://t.co/2QtRCJDVjC — Razan Nweiran (@razbn17) June 8, 2022

وأمس الثلاثاء، التقى الملك عبد الله الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي، عددا من المتقاعدين العسكريين، حيث أعرب عن "تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وقال إنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية".

وأكد الملك الأردني "اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين"، معبرا عن "شعوره بالسعادة في كل لقاء يجمعه بهم".

وجاء لقاء العاهل الأردني لنحو 135 متقاعدا عسكريا ممن خدموا مع الملك في مختلف وحدات القوات المسلحة، "ضمن النهج الملكي في التواصل المستمر مع المتقاعدين العسكريين وحرصه على الالتقاء بهم والاستماع إليهم".





RT

RT

المصدر: RT