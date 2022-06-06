 
مباشر

ما الذي أثار ضحك الملك عبد الله الثاني خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي؟ (فيديو)

أخبار العالم العربي

ما الذي أثار ضحك الملك عبد الله الثاني خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي؟ (فيديو)
عمون
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6ep

تفاعل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالضحك، خلال عرض رئيس هيئة المديرين في شركة "المناصير"، زياد المناصير، لمنتج سماد طبيعي من إنتاج مجموعة "المناصير".

إقرأ المزيد
الأردن.. إنجاز طبي فريد من نوعه بالمملكة
الأردن.. إنجاز طبي فريد من نوعه بالمملكة

وخلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، قام زياد المناصير بشرب كأس من السماد المحلول بالمياه أمام الجموع، ليؤكد أن المنتج طبيعي 100%، ما دفع الملك عبد الله والحضور إلى التصفيق والضحك بشدة.

هذا وأوضح المناصير أن "كيلوغراما واحدا من السماد يكفي لهكتار كامل"، وعرض منتجا آخر يوفر 85% من المياه في الزراعة، وسط اهتمام ومتابعة كبيرين من قبل الملك.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا