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المغرب.. وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

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المغرب.. وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بـ
Gettyimages.ru
المغرب.. وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب يوم السبت أنها سجلت وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.169.920 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 916.078.

وتم التأكد من 151 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.151.347.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية في المملكة فقد بلغ مجموع التحاليل المنجزة عقب إجراء 7613 من الفحوصات الجديدة، 11.684.799 منذ بداية انتشار الفيروس في مارس 2020.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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