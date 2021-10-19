حتى 21 نوفمبر .. "لعبة الحبار" متاحة في إكسبو 2020 (فيديو)
أصبحت "لعبة الحبار" متاحة لزوار معرض " إكسبو 2020 " بالجناح الكوري يوميا، بين الثالثة والرابعة، حتى 21 نوفمبر بإمارة دبي في دولة الإمارات.
ونشرت صحيفة "الخليج" مقطع فيديو وجيزت على "تويتر"، يظهر مشاركة عدد من الأشخاص بالألعاب التي ظهرت بالمسلسل الكوري الشهير.
وجاءت لعبة الحبار في "إكسبو 2020 دبي"، بعد الضجة التي أحدثها العمل الدرامي المحتوي على ذلك الاسم عقب توافره عبر شبكة "نتفلكس" وتحقيقه ملايين المشاهدات، ووصوله إلى الترتيب الأول عبر المنصة، وضمن أفضل 10 عروض تلفزيونية، إذ تدور قصته حول لعبة البقاء على قيد الحياة التي تبدأ بـ456 متسابقا وجائزة قدرها نحو 38.7 مليون دولار أمريكي.
ومنافسات لعبة الحبار التي يقدمها الجناح الكوري في إكسبو، عبارة عن 4 تحديات بما فيها "ضوء أخضر وضوء أحمر"، وتحدي قرص العسل، والكرات الزجاجية.
هل وصلت #لعبة_الحبار إلى #إكسبو2020 ؟@expo2020dubai#Expo2020#Expo2020Dubai#الإمارات#إكسبو2020#دبي#SquidGame#صحيفة_الخليج#الخليج_خمسون_عاماًpic.twitter.com/eK3oABwJBM— صحيفة الخليج (@alkhaleej) October 17, 2021
المصدر: صحيفة "الخليج"
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