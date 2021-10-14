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"لعبة الحبار" تجتاح العالم.. وتحطم الأرقام القياسية في تاريخ نتفليكس(فيديو)

الثقافة والفن

تويتر
لعبة الحبار
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تصدر مسلسل "لعبة الحبار" "Squid Game" الكوري الجنوبي الترتيب في أكثر من 80 بلدا، ليصبح رسميا الإنتاج الأضخم في تاريخ "نتفليكس" من حيث عدد المشاهدات.

وحظيت الدراما الكورية بـ 111 مليون مشاركة منذ إطلاقها قبل 28 يوما، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي حققه مسلسل "بريدجرتون" الأمريكي، وهو 82 مليون مشاهدة في الفترة الزمنية ذاتها.

وبدأ عرض السلسلة المؤلفة من 9 حلقات في سبتمبر، وتمزج بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، عبر شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية.

وتدور أحداث المسلسل حول متنافسين يمرون بضائقة مالية، يمارسون ألعاب أطفال شعبية، لكن بعواقب مميتة، وذلك سعيا منهم للحصول على جائزة تقدر بنحو 38 مليون دولار.

المصدر: RT

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