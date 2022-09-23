هاتف أندرويد بمواصفات منافسة يكتسح الأسواق العالمية قريبا

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الأحدث الذي يتوقع له تحقيق مبيعات ممتازة لمواصفاته الجيدة وسعره المنافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف GT Neo 4 الجدي سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وزجاج واق مضاد للصدمات والخدوش، كما سيجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 8100 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستجهّز Realme هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 150 واطا.

المصدر: 3dnews