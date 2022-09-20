Asus تعلن عن هاتف أندرويد بمواصفات لا مثيل لها!

كشفت Asus عن هاتف ROG Phone الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله أفضل هواتف أندرويد أداء وتكاملا حتى الآن.

ويأتي هاتف ROG Phone 6D Ultimate بتصميم مميز جدا وهيكل مصنوع من أفضل المواد، أبعاده (173/77/10.4) ملم، وزنه 247 غ، وحمي هذا الهيكل من الماء والغبار وفق معيار IPX4.

وحصل الهاتف على شاشة أساسية من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (244/1080) بيكسل، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، ترددها 165 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 ما يجعلها إحدى أفضل شاشات الهواتف القادرة على التعامل مع ألعاب الفيديو الحديثة والفيديوهات عالية الدقة، كما جهّز هذا الهاتف بشاشة إضافية تفاعلية صغيرة على سطحه الداخلي.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف معالج MediaTek Dimensity 9000+ الجديد المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت، كما جهّز بملحقات ومراوح تبريد خارجية تساعد على استخدامه بشكل مكثف ولساعات طويلة أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+5) ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل ومجهزة بعدسة للتصوير العريض.

وحصل الهاتف على نظام تشغيل "أندرويد-12"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع باستطاعة 65 واطا ومع ميزة الشحن اللاسلكي السريع أيضا.

المصدر: ixbit