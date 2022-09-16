هاتف أندرويد جديد قابل للطي يتحدى هواتف سامسونغ

تستعد Vivo لإطلاق هاتف جديد قابل للطي، يفترض أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ من نفس الفئة.

وتبعا للتسريبات سيحصل الهاتف على هيكل قابل للطي من منتصفه، أبعاده (162/144.9/6.3) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، و (162/74.5/14.6) عند طيه، ويزن 311 غ.

أما شاشته الأساسية فستكون مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED، مقاسها 8.03 بوصة، دقة عرضها (2160/1916) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

وسيزود بشاشة إضافية خارجية بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 380 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 4 عدسات بدقة (50+48+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

كما سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.

المصدر: ixbit