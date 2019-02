جوائز ومفاجآت أوسكار 2019!

شهدت خشبة مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية فعاليات توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ 91.

وتميز حفل الأوسكار هذه المرة بقصر زمنه، حيث امتد لـ 3 ساعات فقط، بعد أن كان في الدورات السابقة 4 ساعات. كما تعد هذه الدورة من الأوسكار الأولى والوحيدة، التي تقام دون مقدم رئيس للحفل منذ عام 1989.

ونال فيلم "Green Book" جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل نص أصلي، وفاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل رئيس عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، الذي نال أيضا جوائز أفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتي وأفضل مزج صوتي.

أما جائزة أفضل ممثلة، فذهبت لأوليفيا كولمان عن دورها في فيلم "The Favorite".

كما فاز الممثل ماهرشالا بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم "Green Book"، ونالت الممثلة ريجينا كينغ جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها في فيلم "If Beale Street Could Talk".

وفاز المخرج المكسيكي ألفونسو كوارن بجائزة أوسكار أفضل إخراج عن فيلمه "Roma"، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل تصوير.

وحقق فيلم "Free Solo" الفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي. وذهبت جائزة أوسكار أفضل مكياج لفيلم "Vice"، وجائزة أفضل تصميم ملابس لفيلم "Black Panther"، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل تصميم لموقع تصوير وجائزة أفضل موسيقى.

أما جائزة أفضل مؤثرات بصرية فقد حازها فيلم "First Man"، فيما حصد "Skin" جائزة أفضل فيلم قصير.

وباتت جائزة أوسكار أفضل نص مقتبس من نصيب فيلم "Blackkklansman".

وبالنسبة لجائزة أفضل أغنية أصلية، فقد نالها فيلم "A Star is Born"، وهي من أداء كل من ليدي غاغا وبرادلي كوبر.

ونال فيلم "Spider Man in to the Spider Verse" جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.

المصدر: وكالات