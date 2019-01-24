"الأوسكار" الفرنسي يعلن عن ترشيحاته!

رشحت أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية 7 أفلام للفوز بجائزة "سيزار"، أرقى الجوائز الفرنسية في عالم السينما، في ‏دورتها الـ 44‏.

ودخلت المنافسة على جوائز سيزار لأفضل فيلم: مذكرات الحرب-لا دولور "Memoir of War / La Douleur" للمخرج إيمانويل فينكل، وفيلم الأشقاء سيسترز "Les Freres Sisters" للمخرج جاك أوديار وفيلم لو غراند باين "Le Grand Bain" وفيلم إلى الحرية "En liberte" للمخرج بيير سلفادور، وفيلم الوصاية "Jusqu'a la garde" للمخرج خافيير ليغراند، وفيلم "Guy" للمخرج أليكس لوتس وفيلم بيبي "Pupille" للمخرجة جين هيري.

إقرأ المزيد

كما حددت الأكاديمية الفرنسية الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي، وتتنافس للفوز بها: الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي والفيلم الأمريكي "ثلاث لوحات خارج إيبينينغ ميزوري" للمخرج مارتن ماكدونا، والفيلم البولوني "الحرب الباردة" لبافل بافليكوفسكي والفيلم البلجيكي الهولندي "فتاة" للوكاس دونت، وفيلم "هانا" الألماني للمخرج أندريه بالاورو والفيلم البلجيكي "معاركنا" لغيوم سينيس والفيلم الياباني "مسألة عائلية" للمخرج هيروكازو كوري إيدا.

وسيقام حفل توزيع جوائز سيزار الـ 44، في 22 فبراير المقبل، في باريس على خشبة مسرح شاتليه. وستقدم الحفل الممثلة كريستين سكوت توماس.

يذكر أن جائزة سيزار لأفضل الإنتاجات السينمائية الفرنسية بدأت منذ عام 1976، وهي تناظر جائزة الأوسكار في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي