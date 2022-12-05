رئيس الوزراء الروسي: موسكو وبكين مستعدتان معا لمقاومة الضغط الخارجي المتزايد

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن موسكو وبكين تدافعان عن تشكيل هيكل متعدد الأقطاب، وأنهما مستعدتان لمواجهة التحديات الجديدة والضغوط الخارجية المتزايدة بشكل مشترك.

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وجاء التصريح خلال الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء حكومتي روسيا والصين المنعقد عبر الفيديو اليوم الاثنين. وقال "بلدانا لديهما توجهات متطابقة للعديد من مشاكل عصرنا. معا ندافع عن تشكيل هيكل متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية. ونحن مستعدون لمواجهة التحديات الناشئة والضغوط الخارجية المتزايدة بشكل مشترك".

وأضاف أن العلاقات بين روسيا والصين هي علاقات شراكة شاملة واستراتيجية، كما أن "موسكو وبكين تمضيان بثقة وثبات إلى الأمام في جميع الاتجاهات حتى في ظل ظواهر الأزمة في الاقتصاد العالمي".

وأكد ميشوستين أن محاولات بعض الدول الغربية لفرض قواعدها الخاصة باستخدام وسائل ضغط غير مشروعة محكوم عليها بالفشل.

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن شراكة الطاقة بين البلدين قد اكتسبت طابعا استراتيجيا، وشدد على أن روسيا مستعدة لضمان الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية لتزويد الصين بموارد الطاقة والعمل في مشاريع جديدة واسعة النطاق في هذا المجال.

وقال ميشوستين: "إمدادات الغاز الطبيعي والنفط والفحم (إلى الصين) آخذة في الازدياد. كذلك يستمر بناء محطات الطاقة النووية بمشاركة روسية في الصين. ونحن على استعداد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية القائمة والعمل على مبادرات جديدة واسعة النطاق في هذا المجال".

وأضاف أن الظروف الحالية تخلق فرصا إضافية لفتح منشآت إنتاج في روسيا بمشاركة الشركات الصينية، لافتا إلى أن نصف التجارة بين روسيا والصين يتم إجراؤها بالعملات الوطنية.

المصدر: تاس