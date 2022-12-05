قرار سقف سعر برميل النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ.. وخبير يحذر

دخل قرار G7 والاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لسعر النفط الروسي حيز التنفيذ اليوم، فيما أكدت موسكو أنها لن تمتثل لهذا الإجراء حتى لو أدى إلى خفض قسري في إنتاجها النفطي.

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وتعتزم دول مجموعة G7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا الالتزام بالإجراء الجديد، كذلك دخل اليوم حيز التنفيذ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر.

ويهدف قرار تحديد سقف سعر لبرميل النفط الروسي إلى تقليل إيرادات الميزانية الروسية، في ظل العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا في فبراير 2022.

من جهته حذر رئيس مركز تطوير الطاقة كيريل ميلنيكوف من أن أسعار النفط قد تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل في ظل القرار، إذ أن الخطوة قد تؤدي إلى تقليص كميات النفط الروسية المصدرة إلى الخارج.

ويوم السبت الماضي، توصلت مجموعة G7 ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى اتفاق لوضع حد أعلى لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا.

المصدر: RT + تاس