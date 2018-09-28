 تحطم طائرة ركاب في الولايات المتحدة

تحطمت طائرة ركاب نفاثة، بعد ظهر يوم الخميس، عند هبوطها في مطار مدينة غرينفيل بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وقالت قناة "فوكس كارولينا" التلفزيونية، إن طائرة ركاب من طراز Dassault Falcon 50، تخطت حدود مدرج الهبوط وتحطمت وانشقت إلى جزأين.

وفي صورة نشرت على تويتر، بدا واضحا أن مقدمة الطائرة، انفصلت عن هيلكها.

2 people are dead and 2 others in critical condition after a plane crashed in Greenville. Live video at https://t.co/oyr6yU8AHRpic.twitter.com/2mvP8hBKnA — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) 27 сентября 2018 г.

وذكرت القناة، أن الطائرة كانت تقل أسرة من شخصين وكذلك الطاقم المؤلف من طيارين. وأسفر الحادث عن مقتل الطيارين وإصابة الراكبين بجروح خطيرة نقلا على أثرها إلى المستشفى.

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ومجلس السلامة القومي الأمريكي في مجال النقل، بالتحقيق في ملابسات وظروف الحادث.

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وطائرة Dassault Falcon 50، مزودة بثلاثة محركات نفاثة وهي مخصصة للرحلات الطويلة ويمكنها عبور المحيط الأطلسي أو الطيران من غرب الولايات المتحدة، إلى ساحلها الشرقي.

المصدر: نوفوستي







