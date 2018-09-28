سقوط طائرة ركاب في بحيرة دون إصابات

سقطت طائرة ركاب تابعة لشركة Air Niugini في بابوا غينيا الجديدة في بحيرة تشووك عند هبوطها في إحدى جزر أرخبيل تروك ميكرونيزيا، دون تسجيل أي إصابات خطرة بين ركابها الـ36.

وقال ممثل مطار "فينو"، الذي كان يجب أن تهبط الطائرة فيه، إنها كانت قادمة من بابوا غينيا الجديدة.

An Air Niugini flight bound for Port Moresby, Papua New Guinea overshoots runway, lands in ocean https://t.co/g8DSKKl3QIpic.twitter.com/mPlPuhIFXQ — China Xinhua News (@XHNews) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

По предварительной версии, пилот упавшего в океан Boeing 737 промахнулся мимо полосы. Все 36 пассажиров и 11 членов экипажа живы и почти не получили травм. Зафиксированы лишь несколько переломов pic.twitter.com/o8Bk6CSy80 — НТВ (@ntvru) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

وأكد أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة، وأن التحقيق مستمر للكشف عن ملابساته.

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بابوا غينيا الجديدة، دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة غينيا الجديدة (ثانية كبرى الجزر في العالم) في جنوب غربي المحيط الهادي قرب إندونيسيا.

المصدر: انترفاكس