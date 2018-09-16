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إيران تأسف لإضرام اللاجئين النار في أنفسهم داخل مهجعهم في النمسا

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إيران تأسف لإضرام اللاجئين النار في أنفسهم داخل مهجعهم في النمسا
AFP JOE KLAMAR
النمسا- أرشيف
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أعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها لحادث محاولة لاجئ إيراني و4 لاجئين أفغان الانتحار حرقا في العاصمة النمساوية فيينا، بعد رفض طلبات لجوئهم.

ودعت الخارجية الإيرانية سلطات النمسا إلى المتابعة العاجلة لأوضاع أولئك اللاجئين، لافته إلى أن سفارتها في فيينا تتابع مع الجهات والمسؤولين المعنيين وضع اللاجئ الإيراني.

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وأقدم لاجئ إيراني و4 أفغانيين أمس السبت على إضرام النار في أنفسهم في زنزانتهم النمساوية، احتجاجا منهم على رفض طلباتهم للجوء.

وذكرت تقارير إعلامية أن أوضاع اللاجئين الصحية حرجة، مشيرة إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 20 شخصا بالاختناق في الزنزانة المذكورة بسبب الدخان الناجم عن الحريق.

المصدر: إرنا

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