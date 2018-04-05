لندن لم تسلم موسكو نتائج تحليل المادة التي سمم بها سكريبال

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه لم يتم بعد تسليم روسيا رسميا نتائج أبحاث المختبر البريطاني العسكري في بورتون داون حول "قضية سكريبال".

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وقالت زاخاروفا: "أكرر مرة أخرى أن التصريحات التي سمعناها من مختبر بورتون داون، لم يتم تسليمها لنا كمعلومات رسمية. ولا نزال نحصل على كل المعلومات من وسائل الإعلام".

وكان رئيس المختبر العسكري في بورتون داون في بريطانيا، هاري ايتكينهيد، أكد الثلاثاء الماضي في حديثه لقناة "سكاي نيوز" أنه لا يوجد لدى الخبراء البريطانيين دليل على أن روسيا أو غيرها كانت مصدر المادة التي تم تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال بها.

وبعد ذلك اعترفت وزارة الخارجية البريطانية بأنها توصلت إلى استنتاجاتها حول تورط موسكو في تسميم سكريبال اعتمادا على تقييماتها الخاصة لهذه المعلومات.

وكانت العلاقات بين روسيا وبريطانيا توترت كثيرا على خلفية تسميم العقيد الروسي السابق الذي عمل لصالح المخابرات البريطانية سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 4 مارس الماضي بمدينة سالزبوري البريطانية. وأعلنت لندن أن موسكو متورطة في تسميم سكريبال بمادة شل الأعصاب A234، الأمر الذي نفته موسكو جملة وتفصيلا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا