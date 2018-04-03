 
مباشر

مختبر بريطاني لم يحدد أن روسيا أو غيرها مصدر المادة التي تم تسميم سكريبال بها

أخبار العالم

مختبر بريطاني لم يحدد أن روسيا أو غيرها مصدر المادة التي تم تسميم سكريبال بها
AFP Adrian DENNIS
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k2bu

أكد رئيس مختبر عسكري في بورتون داون في بريطانيا أنه لا يوجد لدى الخبراء البريطانيين دليل على أن روسيا أو غيرها كانت مصدر المادة التي تم تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال بها.

وقال رئيس مختبر العلوم والتكنولوجيات الدفاعية غاري ايتكينهيد في حديث لقناة "سكاي نيوز": "استطعنا تحديد أن المادة هي "نوفيتشوك"، وهي مادة مؤثرة على الأعصاب ذات استخدام عسكري".

وأضاف: "لم نحدد المصدر الدقيق (للمادة)، لكننا قدمنا المعلومات العلمية للحكومة التي استخدمت عددا من المصادر الأخرى لجمع كافة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها".

إقرأ المزيد
خبراء بريطانيون في موقع حادثة سيرغي سكريبال موسكو: لن نعترف بنتائج التحقيقات في قضية سكريبال إذا لم نشارك فيها

وأكد أن تصنيع هذه المادة "يتطلب أساليب معقدة للغاية، لا تكون إلا في متناول جهة مرتبطة بدولة".

وأضاف: "نحن نواصل العمل على توفير معلومات إضافية من شأنها أن تقربنا من الكشف عن مصدر المادة، لكننا لم نتمكن من ذك بعد".

وأشار ايتكينهيد إلى أنه بوسع الحكومة البريطانية التوجه إلى جهات أخرى، بما فيها الاستخبارات من أجل تحديد مصدر المادة السامة، مضيفا أن مهمة مختبره تتمثل في تحديد نوع المادة، وليس المكان الذي صنعت فيه.

ورفض الترجيحات بأن يكون المختبر في بورتون داون مصدر هذه المادة.

تجدر الإشارة إلى أن بورتون داون تقع قريبا من مدينة سالزبوري التي أصيب فيها الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا بمادة سامة. واتهمت بريطانيا السلطات الروسية بأنها تقف وراء تسميم سكريبال.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة