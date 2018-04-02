موسكو: لن نعترف بنتائج التحقيقات في قضية سكريبال إذا لم نشارك فيها

أكدت موسكو أنها لن تقبل بنتائج التحقيق في قضية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في حال عدم مشاركة الخبراء الروس فيه.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "لن نقبل بأي نتائج لهذا التحقيق إن لم يشارك فيه الخبراء الروس".

وأشار شولغين إلى أن تفويض خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يقتصر حصرا على التحقق من التركيبة الكيميائية للمادة التي تم استخدامها في سالزبوري"، وذلك "دون الإشارة إلى أي جهة، أو تحميل أحد المسؤولية.. هذا ليس ضمن تفويضهم".

وأضاف الدبلوماسي: "نحن ندعو إلى إجراء تحقيق موضوعي مفتوح وشامل، وروسيا مستعدة لذلك، وخبراؤنا مستعدون للانخراط في مثل هذا العمل".

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وأوضح شولغين: "نحن مستعدون لحوار مفتوح. ونحن مستعدون للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي إطار المنظمة. ولذلك فإننا ندعو لعقد دورة طارئة خاصة لهذه المنظمة يوم 4 أبريل في محاولة لإخراج الأمر من المأزق الذي يدفع نحوه البريطانيون".

وتابع: "من واجبنا أن نعرض خيارا للحل، سنحاول من خلاله توضيح القضية في الإطار القانوني لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

ونفى وجود خبراء روس ضمن فريق خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي عمل في بريطانيا، وعاد إلى لاهاي مع العينات التي أخذها في بريطانيا. ومن المتوقع الكشف عن نتائج التحليلات مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أن روسيا تنتظر من أمانة المنظمة الدولية تقديم معلومات عن عمل الفريق.

هذا ومن المقرر أن تعقد الدورة الطارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي يوم 4 أبريل الجاري وراء أبواب مغلقة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف