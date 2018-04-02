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RUPTLY
مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وبنغلاديش
تاريخ النشر:
02.04.2018
|
09:40 GMT
|
آخر تحديث:
02.04.2018
|
09:44 GMT
|
أخبار روسيا
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https://ar.rt.com/k23c
سيرغي لافروف
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