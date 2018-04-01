موسكو تطرح "عرضا واضحا" يخدم التحقيق في "قضية سكريبال"

قال الممثل الدائم لروسيا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكساندر شولغين، إن موسكو ستطرح خلال اجتماع المجلس "عرضا واضحا" يساعد في التحقيق في واقعة سالزبوري.

وصرح شولغين في حوار مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية قائلا: "المجلس التنفيذي سيعقد جلسة مغلقة بدعوة من روسيا في الـ 4 من أبريل الجاري".

وحول طبيعة العرض الروسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال المسؤول الروسي: "إنه عرض بسيط وواضح وسيساعد كثيرا في عملية التحقيق"، مشيرا إلى أن لروسيا مصلحة في كشف المستور في قضية سكريبال أكثر بكثير من بريطانيا.

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وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق بأن موسكو طرحت فكرة اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لبحث "قضية سكريبال".

وفي المدينة البريطانية سالزبوري، دُس السم في طعام الضابط الروسي السابق وعميل المخابرات البريطانية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا خلال تناولهما الغداء في أحد مطاعم المدينة البريطانية في 4 مارس الماضي، وسارعت لندن لاتهام موسكو بالوقوف وراء الحادث، وهو ما نفته روسيا قطعيا.

المصدر: "نوفوستي"

علي الخطايبة