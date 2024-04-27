الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لمسيرات أوكرانية في سماء بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولتين من نظام كييف لشن هجومين إرهابيين متتابعين باستخدام 5 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة في بيان: "عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لاحق أنه "عند نحو الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي آخر على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: RT