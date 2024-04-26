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اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا

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اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا
نوفوستي
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أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال نازيين مرتبطين بنظام كييف خططا لأعمال إرهابية استهدفت مقار الشرطة والتجنيد والأماكن العامة في مقاطعة فولغوغراد جنوب غربي روسيا.

وكشف الأمن الفيدرالي أن عمر الموقوفين 17 عاما ومن سكان مدينة فولجسكي بمقاطعة فولغوغراد.

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وجاء في بيان الأمن الروسي: "بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية تم جمع الأدلة التي أثبتت ضلوع عضوين في خلية نازية موالية لنظام كييف خططا لهجمات إرهابية".

ولفت البيان إلى أنه عثر في مكان إقامتهما على أسلحة نارية وذخائر وعبوات ناسفة ومفرقعات.

المصدر: RT

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