 
مباشر

الخارجية الروسية تشكر غوتيريش على تعديل تصريحه حول الهجوم الإرهابي

أخبار العالم

الخارجية الروسية تشكر غوتيريش على تعديل تصريحه حول الهجوم الإرهابي
Globallookpress Vladimir Baranov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7pi

أعربت ممثلة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتعديل موقفه من الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو وإبداء موقف واضح يدين ما حدث.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "نشكر الأمين العام للأمم المتحدة على التعديل السريع وصياغة موقف واضح!".

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إنه يدين "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز "كروكس سيتي هول" التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وصرحت زاخاروفا في وقت سابق أن بيان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، والذي قال فيه إنه "حزين" لما حدث في المركز التجاري، لا تتطابق مع ما حدث، حيث أن لقطات الهجوم الإرهابي الدموي لا تثير " حزن"، بل رعب وصدمة.

وتعرض مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو مساء أمس الجمعة لهجوم إرهابي.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)