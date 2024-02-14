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سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي

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سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي
AP
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الأربعاء.

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وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق الصواريخ في حوالي الساعة التاسعة صباحا نحو المياه شمال شرق مدينة وونسان على الساحل الشرقي، دون أن تحدد عدد الصواريخ.

وقالت الهيئة في رسالة نصية للصحفيين: "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، برصد أي علامات على استفزازات إضافية من كوريا الشمالية".

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يطلق فيها الشمال صواريخ كروز هذا العام.

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك خلافا للصواريخ الباليستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلنت كوريا الشمالية أنها نجحت في تطوير نظام جديد للتحكم في القذائف الباليستية وقاذفات الصواريخ المتعددة.

المصدر: "يونهاب"

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