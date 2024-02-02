سيئول: كوريا الشمالية تختبر المزيد من الصواريخ

قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية واصلت اليوم الجمعة اختباراتها بإطلاق صواريخ مجنحة في البحر، وأن كيم جونغ أون طالب جيشه بتكثيف استعداداته للحرب.

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وأضافت أن الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي يعكفان على تحليل عمليات الإطلاق الكورية الشمالية في بحرها الغربي، بعد رصد عدة صواريخ، لكنه لم يقدم على الفور عددا محددا أو تقييما لخصائص طيرانها.

جاءت عمليات الإطلاق بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أكد مجددا تركيز بلاده على تعزيز قواتها البحرية، وذلك أثناء تفقده لبناء سفن حربية جديدة في حوض لبناء السفن، واصفا مثل هذه المشاريع بـ "الحاسمة" لاستعدادات البلاد للحرب.

ولم ترد معلومات عن العدد الدقيق للصواريخ التي أطلقت اليوم الجمعة أو إلى أي مدى وصلت.

ويعد هذا الإطلاق هو رابع اختبار لصواريخ كروز تجريه كوريا الشمالية عام 2024.

جاءت زيارة كيم لحوض بناء السفن في مدينة نامبو عقب سلسلة اختبارات صاروخية في يناير الماضي، والتي أدت لتفاقم التوترات مع الدول المنافسة، والتي تضمنت اختبار صواريخ كروز جديدة مصممة للإطلاق من غواصات.

شدد كيم في الأشهر الماضية على المضي قدما في أهدافه المتمثلة في بناء قوة بحرية مسلحة نوويا لمواجهة ما يسميه بتهديدات خارجية متزايدة تشكلها واشنطن وسيئول وطوكيو.

المصدر: أ ب