"وضع العبوة مباشرة تحت الدبابة".."القسام" تستهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق رفح (فيديو)

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري بحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف مجاهدي كتائب القسام لجنود وآليات العدو في محاور القتال شرق مدينة رفح".

وأظهر الفيديو "تنفيذ عمل مركب ضد آليات الجيش الإسرائيلي"، حيث أبان عملية تركيب "عبوتي شواظ"، فيما خرج مقاتل من الأرض لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية، واستهدف مقاتل آخر آلية بقذيفة "الياسين 105".

وعرض الفيديو لقطات من عمليات أخرى نفذتها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت "القسام" في بيانات عدة لها عن عمليات نفذتها ضد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في مدينة رفح جنوبي غزة.

وجاء في بياناتها: "

- "كتائب القسام تستهدف ناقلة جند ودبابة صهيونية بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح".

- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق مدينة رفح".

- "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" خلف مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب".

- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقا بقوة هندسة صهيونية حاولت الدخول لعين النفق وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق مدينة رفح".

- "كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد هارون شرق مدينة رفح".

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم بإصابة 8 من جنوده خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود من الكتيبة 202 من لواء المظليين أصيبوا بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

كما أصيب جندي آخر من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة نتيجة انفجار قنبلة، وأصيب في هذا الحادث أربعة جنود آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد أن أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

المصدر:RT