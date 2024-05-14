بالفيديو.. "القسام" تستهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم جباليا

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف مجاهدو القسام لجنود وآليات العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأبان المقطع استهداف المقاتلين الفلسطينيين لدبابات الجيش الإسرائيلي وإصاباتها، كما أزهر لحظة رصد قناص إسرائيلي وإطلاق قذيفة نحوه.

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وكانت "القسام" قد ذكرت في بيان لها اليوم: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود صهاينة تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وجاء هذا البيان بين جملة بيانات، كشفت فيها "اقسام" عن العمليات التي نفذتها ضد الجيش الإسرائيلي في غزة، إذ أفاد الأخير اليوم، بإصابة 8 من جنوده خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر: RT