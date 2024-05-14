بالفيديو.. "كتائب القسام" تستهدف عددا من عناصر وآليات الجيش الإسرائيلي شمالي غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" مقطعا مصورا أظهر استهداف مقاتليها جنودا وآليات عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وقالت الكتائب في عدة بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء إنها "استهدفت ناقلة جند ودبابة صهيونية بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "مقاتليها دمروا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام".

وأضافت أنها "دكت قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون".

وأكدت أنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح البري جنوب غزة".

وقالت القسام إنها قصفت مدينة "عسقلان" القريبة من قطاع غزة، برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في القطاع".

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف مناطق عدة في رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تخوض "كتائب المقاومة الفلسطينية" اشتباكات ضارية مع الجنود والآليات المتوغلة شرق مدينة رفح، إذ أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في وقت سابق من اليوم، بأن نحو 450 ألف شخص نزحوا قسرا من المدينة منذ صدور أمر الإخلاء الإسرائيلي الأول في السادس من الشهر الجاري.

المصدر: RT