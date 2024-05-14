برلمان جورجيا يعتمد في قراءة نهائية قانون "العملاء الأجانب" (فيديو)

وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة اليوم الثلاثاء بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".

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وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي خلال الجلسة: "84 صوتوا لصالح القانون، و30 صوتوا ضده. تم تبني القانون في القراءة الثالثة".

ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.

وتم تبني القانون بالرغم من عراك وقع بين بعض النواب أثناء النظر في مشروع هذا القانون في جلسة اليوم.

المصدر: سبوتنيك