تهرب وزير دفاع بريطانيا غرانت شابس من الإجابة عن سؤال حول نقاش بين وزير الخارجية كاميرون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اتفاق في أوكرانيا ينفذه ترامب إن فاز بالانتخابات.

وأشار كاميرون أثناء المنقاش الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد "يتوصل إلى اتفاق" في يناير المقبل.

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وعندما سأل مقدم برنامج "راديو تايمز" الوزير شابس عمّا إذا كان كاميرون قد ذكر لترامب شيئا عن صفقة أوكرانيا المحتملة، أجاب بأنه لم يشهد على المحادثة.

وأضاف: "ربما قال (كاميرون) لترامب إنه من المهم للغاية أن... يوافق الكونغرس على حزمة (المساعدة لأوكرانيا)... لا يوجد أي معنى في محاولة بريطانيا إقناع... أوكرانيا...التخلي عن جزء من أراضيها".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التايمز"، نقلا عن مصادر حكومية، أن كاميرون، خلال مناقشة حزمة المساعدات الأمريكية التي تم اعتمادها مؤخرا لأوكرانيا، زار ترامب من أجل إقناعه بضرورة تقديم المساعدة لكييف.

وقال كاميرون للرئيس السابق إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض في يناير بعد فوز في الانتخابات، فإنه سيستفيد من حالة الطريق المغلقة الجمود في أوكرانيا بدلا من انتصار روسيا.

يشار إلى أن روسيا تؤكد دوما أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع مبدأ التسوية، وتشرك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

المصدر: نوفوستي