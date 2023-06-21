تحت العنوان أعلاه، كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول حديث ضابط استخبارات أوكراني عن ضرورة التخلي عن الأراضي التي غالبية سكانها موالون لروسيا.

وجاء في المقال: يبدو أن كييف تدخل ببطء مرحلة قبول الحقائق الجيوسياسية الجديدة. فقد تحدث العقيد في مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا دينيس ديسياتنيك، عن استعداد كييف المحتمل للتخلي عن جزء من الأراضي. ولم يستبعد أن تفضي عملية تفاوض بين موسكو وكييف إلى مثل هذا السيناريو.

في الوقت نفسه، أشار ديسياتنيك إلى أن الحوار الروسي الأوكراني أمر لا مفر منه.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي إيفان ميزيوخو، من القرم:

"منذ فترة طويلة تشكّل موقف عدائي تجاه شبه جزيرة القرم ودونباس، في أوساط النخبة الأوكرانية. فمنذ العام 2014، أدركوا عبثية الحديث عن وحدة أراضي أوكرانيا داخل حدود العام 1991.

يقول الخبراء إن تصريحات كييف العلنية حول التخلي المحتمل عن المطالب بأراضي دونباس (وربما شبه جزيرة القرم) مرتبطة بإخفاقات الهجوم المضاد الذي تشنه قوات أوكرانيا المسلحة.

وقال ميزيوخو: "كل من يدعو الآن إلى السيطرة بالقوة على أراضي دونباس وشبه جزيرة القرم، يدرك، في الواقع، عبثية دعوته. لكن السياسيين وكبار العسكريين لا يجرؤون على إعلان ذلك على الملأ. هكذا هو نظام أوكرانيا القانوني الحالي: إذا قالت السلطات إنها في حاجة إلى توديع الأراضي، فإنها تقضي على مسيرتها السياسية. لذلك، لا ينبغي أن يتفاجأ المرء إذا قام المقدم ديسياتنيك قريبًا إما بسحب تصريحه بنفسه، أو أن يصرح شخص ما من قيادته، ببساطة، بإساءة فهم أقواله".

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