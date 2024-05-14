السعودية.. وزير المالية يكشف حجم ارتفاع الناتج المحلي في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الثلاثاء، حجم ارتفاع الناتج المحلي في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.

وخلال كلمة في منتدى قطر الاقتصادي، أوضح محمد الجدعان أن الاقتصاد السعودي يمضي نحو الاستدامة، في حين يشهد الاقتصاد العالمي تحديات جدية، مضيفا: "علينا التأكد من استعدادنا وجاهزيتنا".

وبين الجدعان أن الناتج المحلي في السعودية ارتفع لأكثر من 15 % منذ إطلاق رؤية 2030، متابعا: "بدأنا نقترب من مستهدفات رؤية 2030 بشأن البطالة والتشغيل، ونستهدف رفع دور القطاع الخاص في التوظيف".

ولفت وزير المالية إلى أن "السعودية أوجدت سياسات تؤمن استمرارية واستدامة الاقتصاد ونجحنا في تنويع العائدات"، موضحا أن ثبات العملات الخليجية أسهم في تراجع تكاليف الواردات.

واستطرد: "سنعيد تشكيل الاقتصاد في منطقة دول الخليج لمواكبة التغير والتحديات".

وأردف: "هناك مشكلات في عبور السفن والشحن البحري وهي أزمات لا بد من التعامل معها".

كما أوضح محمد الجدعان قائلا:"72% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستثمارات غير النفطية لذلك خفضنا إنتاج النفط بنسـبة 7%".

المصدر: "الإخبارية" + "الاقتصادية"