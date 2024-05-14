وزير سعودي يتحدث عن زيادة الاستثمارات في المملكة

أشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى أن السعودية قامت باستقطاب المزيد من الاستثمارات خلال الربع الأول 2024 والتي تتدفق بشكل متسارع وكبير مما يحقق رؤية 2030.

وأوضح في جلسة حوارية ضمن انطلاق مبادرة المستقبل العظيم السعودي - البريطاني في الرياض، أن الكثير من الشركات اختارت السعودية كمحتضن للاستثمارات الواعدة حيث تعد 52% من هذه الاستثمارات من المملكة المتحدة وتتطلع الى المزيد من هذه الاستثمارات.

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وأضاف أن المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر مستثمر في السعودية، مبينا أن السعودية تتطلع للمزيد من الاستثمارات مع المملكة المتحدة ولديها حضور كبير في الخدمات المالية.

ولفت إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة الاستثمارات في كثير من القطاعات، مشيرا إلى أن السعودية تقوم بالمزيد من الاستثمارات لزيادة الدخل وتتطلع إلى المملكة المتحدة وترحب بالجميع لاستقطاب العديد من الاستثمارات من شتى الأسواق.

وبين أن السعودية تعتمد على البنوك بشكل متزايد إلى جانب الاستثمارات في القطاع المالي للشركات البريطانية والسعودية الذي يعد مجالا مفتوحا للجميع.

المصدر: أرقام