وزير سعودي: مؤشرات الاستثمار في السعودية حققت أرقاما قياسية

أشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى أن معظم مؤشرات الاستثمار تخطت مستهدفاتها خلال العام 2023 تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وقال الفالح في منشور عبر منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي، إن المؤشرات حققت أرقاما قياسية بما في ذلك تكوين رأس المال الثابت ورصيد الاستثمار الأجنبي وعدد الرخص الاستثمارية وعدد المقرات الإقليمية ليحقق ترتيب المملكة قفزات في مؤشرات التنافسية العالمية.

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وأرفق الفالح المنشور برسم بياني أظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 72 مليار ريال في عام 2023، وتضاعفت 3 مرات مقارنة بعام 2017، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 808 مليار ريال بنمو سنوي 6%.

وحقق أجمالي تكوين رأس المال الثابت أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 1.1 تريليون ريال، متجاوزا مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2023 بنمو سنوي عن عام 2022 بلغ 9%، فيما بلغ تكوين رأس المال الثابت من الناتج المحلي الإجمالي 28% حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار نسبة 30% في عام 2030.

المصدر: RT