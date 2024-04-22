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روسيا تدرس إمكانية بناء مجمع صناعي في السعودية

مال وأعمال

روسيا تدرس إمكانية بناء مجمع صناعي في السعودية
Sputnik
صورة من الأرشيف - نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف
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كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن هناك خيارات تدرس بشأن إنشاء مجمع صناعي روسي على أراضي المملكة العربية السعودية.

وجاء تصريح المسؤول الروسي على هامش مشاركته في المعرض الدولي "إنوبروم آسيا الوسطى" في طشقند بأوزبكستان.

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وقال: "تولي الشركات الروسية اليوم المزيد من الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط. وإحدى المناطق الواعدة هي السعودية، ونعمل الآن على استكشاف الخيارات لإنشاء مجمع صناعي روسي في المملكة، ونأخذ في الاعتبار الخصائص اللوجستية للمناطق الاقتصادية الخاصة التي يتم تطويرها في المملكة وتخصصها".

وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية وتاريخية، وتعمل موسكو والرياض على زيادة التبادل التجاري وتنفيذ مشاريع مشتركة.

المصدر: تاس

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