وزير الاستثمار السعودي: نمو الاقتصاد في المملكة سيتجاوز مستهدف رؤية 2030

صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال ليتجاوز المستهدف الرقمي الذي تبلغ قيمته 6.4 تريليون ريال (حوالي 1.7 تريليون دولار) بحلول 2030.

وأضاف في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية اليوم، أن مساهمة القطاع الخاص ستكون 65% في الاقتصاد بحلول 2030، بما يضاعف مساهمته 4 أضعاف مقارنة بما قبل رؤية 2030.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص وكل عربة في هذا القطار هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي وقد استفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.

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وفي نهاية يناير الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 0.9% في العام الماضي 2023 ككل.

كذلك أشارت الهيئة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.9% خلال الربع الرابع من العام 2023 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%.

وفيما يتعلق بالعام القادم، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5 % خلال 2025، وذلك من 4.2 % كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية