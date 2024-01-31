سينمو بوتيرة أعلى من الاقتصاد الألماني والبريطاني.. كيف سيكون أداء أكبر اقتصاد عربي في 2024؟

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2024، لكنه رفعها للعام المقبل 2025 مقارنة بتوقعات سابقة نشرها في شهر أكتوبر الماضي.

وتوقع الصندوق، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي، نمو اقتصاد السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 2.7 % خلال العام الجاري 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أكتوبر الماضي البالغة 4%.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5 % خلال عام 2025، وذلك من 4.2 % كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.

وبذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا هذا العام (2.7%) بوتيرة أعلى من اقتصادات أوروبية مثل ألمانيا (0.5%) والمملكة المتحدة.

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كذلك رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 إلى 3.1%، مقارنة بنمو عند 2.9% كان الصندوق يتوقعه في تقرير في شهر أكتوبر 2023.

لكن رغم رفع توقعات النمو، يتوقع الصندوق أن يبقى النمو العالمي أقل من متوسطه التاريخي الأخير البالغ 3.8% هذا العام والعام المقبل بسبب التأثيرات المستمرة لرفع أسعار الفائدة، وإلغاء الدعم الحكومي المرتبط بجائحة كورونا، والتراجع المستمر في مستويات الإنتاجية.

ومن بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، يبدو أن النمو في البلدان الأوروبية سيبقى ضعيفا، وبقيت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم دون تغيير عند 5.8% لعام 2024، لكن ذلك يخفي تباينا كبيرا بين البلدان الثرية والفقيرة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% في 2024، على أن يسجل نموا بنسبة 1.7% في العام المقبل 2025.

كذلك يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الصيني في العام الجاري نموا بنسبة 4.6% وفي العام المقبل 2025 بنسبة 4.1%.

أما بالنسبة إلى الهند، فتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 6.5% هذا العام، بزيادة 0.2% عن توقعات أكتوبر 2023، كما رفع صندوق النقد الدولي آفاق النمو لروسيا وإيران والبرازيل للعام المقبل.

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ويتوقع صندوق النقد أن يسجل اقتصاد ألمانيا مجددا أبطأ نمو في مجموعة السبع مع نمو نسبته 0.5% فقط هذا العام، كما من المتوقع أن تسجل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نموا بنسبة 1% أو أقل هذا العام.

وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن النمو الضعيف في منطقة اليورو يعكس "ضعف ثقة المستهلكين والتأثير المستمر لارتفاع أسعار الطاقة".

لكن رغم ذلك، يبدو أن الصورة العامة في العام 2024 ستكون أقل قتامة من المتوقع بالنسبة إلى العديد من البلدان، إذ يتوقع أن تحقق كل الدول التي ورد ذكرها في التقرير، باستثناء الأرجنتين، نموا إيجابيا هذا العام.

المصدر: RT + أ ف ب