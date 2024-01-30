صندوق النقد الدولي يقر بأن الاقتصاد الروسي ينمو بمعدلات أفضل من المتوقع

أقر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من القيود المفروضة عليه على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال بيير أوليفييه غورينشا كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الصورة العامة هي بالتأكيد أن الاقتصاد الروسي ينمو بشكل أفضل مما توقعنا".

وحسّن صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي نشره اليوم، بشكل ملحوظ توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2024، إلى 2.6%.

وبذلك تكون المؤسسة الدولية قد زادت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي بواقع 1.5% مقارنة بالتقديرات السابقة التي نشرت في أكتوبر 2023.

كما أن خبراء المؤسسة، بحسب كبير الاقتصاديين في الصندوق، أخذوا في توقعاتهم احتمال تراجع أسعار النفط، وأشاروا إلى أن تأثير هذا العامل سيكون محدودا.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاقتصادات على أساس معيار تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity).

وبحسب بيانات أولية، سجل الاقتصاد الروسي نموا في العام 2023 بنحو 3.5%.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2023 بنسبة 2.8%، أما البنك المركزي الروسي فقد أشار إلى نمو بنسبة 3%.

المصدر: RT + نوفوستي