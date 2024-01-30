الاقتصاد الروسي يظهر المعجزات رغم العقوبات والوباء

أثبت الاقتصاد الروسي متانته وصلابته، إذ تجاوز وصمد على مدى السنوات الأربع الماضية أمام أزمتين خطيرتين وهما: جائحة كورونا والعقوبات الغربية.

وتحدث تقرير لموقع "أر بي كا"، الذي استند لبيانات البنك الدولي، عن النتائج التي حققها الاقتصاد الروسي بحلول العام 2024 مقارنة بالعام 2020، وفيما يلي نتائج المؤشرات الرئيسية:

- نما الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 5.4%، وهي وتيرة تتجاوز تقديرات الخبراء والمحللين. ويرى البنك الدولي أن روسيا ستستحوذ على المركز الثامن في ترتيب الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي (المقدر بالدولار).

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاقتصادات على أساس معيار تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity).

وفيما يتعلق بالعام الماضي 2023، سيسجل الاقتصاد الروسي نموا بحسب تقديرات أولية بنسبة 3.5%.

- نمت الصناعة الروسية خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 8.5%، أما قطاع الصناعات التحويلية فسجل نموا بنسبة 17.3%.

- نجحت روسيا في إعادة توجيه جزء كبير من الصادرات إلى أسواق جديدة (الدول الصديقة)، وتجاوزت قيمة الصادرات بالدولار المستوى الذي تم تسجيله قبل الجائحة.

- ارتفع الدفع بالعملة الروسية من 19% إلى 40% من المعاملات.

- نمو الدخل الحقيقي المتاح للمواطنين الروس بنسبة 3.9%.

المصدر: برايم