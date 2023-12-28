رقمان قياسيان سجلهما الاقتصاد الروسي في 2023

سجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 عدة أرقام قياسية ما أصبح مدعاة للفخر وتحديا للبلاد، وجاءت النتائج الاقتصادية على الرغم من فرض الغرب عقوبات واسعة على البلاد.

- نمو الاقتصاد بدلا من هبوطه:

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي سيسجل نموا في العام 2023 بنحو 3.5%، وأن المحركات الرئيسية للنمو هي قطاعات البناء والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2023 بنسبة 2.8%، أما البنك المركزي الروسي فقد أشار إلى نمو بنسبة 3%.

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وفي بداية العام اقتصرت مهمة السلطات على منع هبوط الاقتصاد، وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في نوفمبر الماضي: "كان هناك تهديد بالانهيار، وكان علينا حشد كل الموارد والقوى الداخلية من أجل منعه".

إلا أن المهمة الرئيسية للحكومة والسلطات في روسيا للعام القادم 2024 تتمثل في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سينمو، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.

- البطالة عند مستوى تاريخي متدن:

سجل معدل البطالة في روسيا في العام 2023 أدنى مستوى في تاريخ البلاد، حيث وصل في شهر نوفمبر الماضي إلى 2.9% من السكان النشطين اقتصاديا، وهذا الرقم يعد واحدا من أدنى المعدلات في العالم.

ويخلق تراجع البطالة صعوبات لقطاع الأعمال، إذ تصعد الرواتب في المناطق التي يوجد فيها أكبر نقص في الموظفين، إلى جانب ظهور الحاجة لإعادة تدريب وتأهيل الكوادر.

المصدر: نوفوستي