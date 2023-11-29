معدلات البطالة في روسيا تسجل أدنى مستوى تاريخي لها خلال أكتوبر 2023

سجلت معدلات البطالة في روسيا انخفاضا تاريخيا خلال شهر أكتوبر المنصرم وبلغت نسبة 2.9% مقارنة بنسبة 3% خلال سبتمر الذي قبله بحسب بيانات وكالة الإحصاء الروسية الحكومية "روستات".

وقالت الوكالة: "بلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق في أكتوبر 2023، نسبة 2.9% (دون الأخذ بدور العوامل الموسمية)".

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ودلت الإحصائيات على بلوغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في روسيا في أكتوبر حوالي 2.2 مليون شخص.

وأضافت: "بلغ تعداد القوة العاملة البالغة 15 سنة وما فوق في أكتوبر، 76.3 مليون شخص، منهم 74.1 مليون شخص مصنفون في قائمة العاملين في قطاع الأنشطة الاقتصادية و2.2 مليون شخص مصنفون على أنهم عاطلون عن العمل، وتنطبق عليهم معايير البطالة التي وضعتها منظمة العمل الدولية (أي لم يكن لديهم عمل أو مصدر دخل)، وكانوا يبحثون عن عمل ومستعدون لبدء العمل خلال الأسبوع الذي أُجري فيه المسح".

وفي أكتوبر 2023، بلغت نسبة النساء بين العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق 51.4%، وكان معدل البطالة بين النساء (3.1%) وهو أعلى من معدل البطالة بين الرجال الذي وصل إلى 2.8%.

كما أنه من بين 2.2 مليون عاطل عن العمل، هناك 0.9 مليون من سكان الريف، وحوالي 1.4 مليون من سكان المدن والمناطق الحضرية.

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وبلغ معدل البطالة بين سكان الريف (4.8%) وهو يفوق معدل البطالة بين سكان المدن 2.3%.

هذا وبلغ متوسط ​​عمر العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق في أكتوبر العام الجاري، 37.9 عاما.

وتبلغ نسبة الشباب دون 25 عاما من بين العاطلين عن العمل 20.5%، ونسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق 23.5%، ومن ليس لديهم خبرة عمل 29.5%.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو وتم ضمان استقراره على الرغم من العقوبات الغربية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "إنها حقيقة واضحة بالفعل أنه على الرغم من العبء غير المسبوق بسبب القيود التي تم اعتمادها، فقد تم ضمان الاستقرار وقد دخل الاقتصاد في مسار النمو، هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها".

المصدر: تاس + RT