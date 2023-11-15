أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة 2.9%.

وجاء في بيان الوزارة: "زاد النمو بشكل ملحوظ مقارنة بالمستوى الذي كان عليه قبل عامين، بشكل عام لمدة 9 أشهر من عام 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9%".

كما علقت نائبة وزير التنمية الاقتصادية، بولينا كريوتشكوفا على الإحصائيات: "يستمر الاقتصاد الروسي في النمو بنشاط، ولا تزال المحركات الرئيسية للاقتصاد هي الصناعات التي تهدف إلى تطوير اقتصاد العرض، مثل التصنيع والبناء والزراعة، كما أن الاقتصاد مدعوم بنمو النشاط الاستهلاكي الذي يتم توفيره من خلال مرونة سوق العمل المحلي ونمو الدخل النقدي الحقيقي للسكان".

وفقا لها، بعد اكتمال مرحلة الانتعاش، فإن المهمة هي "تعزيز الاتجاهات الإيجابية وضمان إعادة هيكلة الاقتصاد".

وفي وقت سابق، أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى أن 13 ألف شركة تشارك في الدراسات الاستقصائية التي يجريها البنك المركزي، لاستطلاع المشكلات في الصناعات الرئيسية قبل كل قرار يطال سعر الفائدة.

وأشارت نابيولينا إلى أن البنك المركزي الروسي يتوقع نموا في الإقراض لقطاع الشركات العام المقبل.

ولفتت إلى أن البنك المركزي يعمل على تمكين البنوك الأخرى من توجيه القروض التي تمنح لها لدعم النمو الاقتصادي.

المصدر: نوفوستي