بوتين: نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى مستوى عام 2021

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتج المحلي الإجمالي بناء على نتائج العام قد يتراوح ما بين 2.5-2.8%، ووصل إلى المستوى الذي كان عليه عام 2021.

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جاء ذلك في اجتماع للرئيس مع الحكومة بشأن تشكيل الموازنة الفدرالية العامة للأعوام 2024-2026، حيث أشار إلى أن من المهم الآن تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة على المدى الطويل، وشدد على أن إحدى المشكلات الرئيسية في الاقتصاد الروسي الآن هي تسارع التضخم.

وأكد بوتين على أهمية فهم أسباب ضعف الروبل واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وسيعقد الرئيس اجتماعا منفصلا مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين لمناقشة الوضع الاقتصادي.

وقال بوتين: "سوف تستكمل الحكومة العمل على مشروع الميزانية الفدرالية لفترة الثلاث سنوات القادمة، عام 2024، والتخطيط لعامي 2025 و2026. وأود التأكيد هنا على أن الوضع الاقتصادي الراهن مستقر ومتوازن بشكل عام".

المصدر: نوفوستي